А.Хуг сравнил Донбасс с пороховой бочкой

"Учитывая наличие вооружения и близкое расположение сил и формирований, Донбасс - это как пороховая бочка. Много было сделано из того, чтобы повысить это напряжение. Мы повторяем - стороны должны отвести все тяжелое вооружение по согласованию линии отвода от линии соприкосновения", - отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе вывести вооружение.

Напомним, постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной миссии по наблюдению в Украине на один год до 31 марта 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании совета в Вене в четверг, 16 марта.