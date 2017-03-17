А.Хуг сравнил Донбасс с пороховой бочкой

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 30596 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101912 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117352 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176223 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128988 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124238 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116860 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106444 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107490 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103899 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Хуг сравнил Донбасс с пороховой бочкой

А.Хуг сравнил Донбасс с пороховой бочкой

Киев  •  УНН

 • 12289 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сравнил Донбасс с пороховой бочкой. Об этом он сказал во время брифинга передает УНН.

"Учитывая наличие вооружения и близкое расположение сил и формирований, Донбасс - это как пороховая бочка. Много было сделано из того, чтобы повысить это напряжение. Мы повторяем - стороны должны отвести все тяжелое вооружение по согласованию линии отвода от линии соприкосновения", - отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе вывести вооружение.

Напомним, постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной миссии по наблюдению в Украине на один год до 31 марта 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании совета в Вене в четверг, 16 марта.

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