А.Хуг порівняв Донбас з пороховою бочкою

“Зважаючи на наявність озброєння та близьке розташування сил і формувань, Донбас — це як порохова бочка. Багато було зроблено з того, щоб підвищити цю напругу. Ми повторюємо — сторони мусять відвести все важке озброєння за узгодження лінії відведення від лінії зіткнення”, — зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, голова ОБСЄ закликав сторони конфлікту на Донбасі вивести озброєння.

Нагадаємо, постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної місії зі спостереження в Україні на один рік до 31 березня 2018 року. Відповідне рішення було прийняте на засіданні ради у Відні у четвер, 16 березня.