А.Дуда: инцидент в Луцке требует "решительного вмешательства"

"Событие, которое произошло сегодня, драматическое событие в Украине, нападение на польское консульство предусматривало, что я должен был как можно скорее поговорить с Президентом Украины Петром Порошенко и тот разговор, собственно, продолжалась", - пояснил президент Польши опоздание на мероприятие с его участием.

"Это вопрос не только государственный, это прежде всего вопрос безопасности нашего дипломатического представительства, безопасности наших соотечественников на этой территории, где они жили в течение многих веков, поляков и части польской семьи..." - добавил он.

А.Дуда подчеркнул, что нападение на польское консульство в Луцке "абсолютно невозможно никоим образом уменьшить".

"В результате выстрела из гранатомета и повреждений, которые были причинены зданию, к счастью, жертв не было, но это не то, после чего можно просто пойти по повестке дня, это требует решительного вмешательства", - подчеркнул президент Польши.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и направило ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".