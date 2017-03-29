А.Дуда: інцидент у Луцьку вимагає "рішучого втручання"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Напад на генеральне консульство Польщі у Луцьку вимагає "рішучого втручання". Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає УНН з посиланням на Wiadomosci w Onet.
"Подія, яка відбулася сьогодні, драматична подія в Україні, напад на польське консульство передбачав, що я повинен був якомога швидше поговорити з Президентом України Петром Порошенком і та розмова, власне, тривала", - пояснив президент Польщі запізнення на захід за його участю.
"Це питання не тільки державне, це перш за все питання безпеки нашого дипломатичного представництва, безпеки наших співвітчизників на цій території, де вони жили протягом багатьох століть, поляків і польської частини польської сім'ї..." - додав він.
А.Дуда наголосив, що напад на польське консульство в Луцьку "абсолютно не можливо жодним чином применшити".
"Внаслідок пострілу з гранатомета і пошкоджень, які були заподіяні будівлі, на щастя, жертв не було, але це не те, після чого можна просто піти порядком денний, це вимагає рішучого втручання", - підкреслив президент Польщі.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і направило ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".