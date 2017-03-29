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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124215 просмотра

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А.Дещица связал с Россией обстрел польского консульства в Луцке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Нападение на генеральное консульство Польши в Луцке является нападением на польско-украинские отношения, при этом Россия ведет агрессивные действия на востоке Украины и она заинтересована в том, чтобы поддержка Украины со стороны Польши на западе была меньшей. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, который в среду провел встречу с руководством МИД Польши, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

По его словам, украинская власть хочет как можно скорее выяснить обстоятельства инцидента.

"Мы очень возмущены, решительно это осуждаем", - сказал посол Украины Андрей Дещица.

Он добавил, что Президент Украины, глава украинской дипломатии и местные власти в Луцке уже сделали заявления по этому делу.

"Это физическое нападение на польское консульство, но это также нападение на польско-украинские отношения, которые очень хорошо развиваются", - подчеркнул дипломат.

Андрей Дещица добавил, что "это, несомненно, провокация со стороны России".

"Россия ведет агрессивные действия на востоке Украины и она заинтересована в том, чтобы поддержка, которая есть у Украины со стороны Польши на западе, была меньше", - заявил А.Дещица.

Посол Украины в Польше подчеркнул, что охрана дипломатических ведомств Польши будет усилена.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".

Украинские Национальные Новости

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