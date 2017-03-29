А.Дещиця пов'язав з Росією обстріл польського консульства у Луцьку

КИЇВ. 29 березня. УНН. Напад на генеральне консульство Польщі у Луцьку є нападом на польсько-українські відносини, при цьому Росія веде агресивні дії на сході України і вона зацікавлена у тому, аби підтримка України з боку Польщі на заході була меншою. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця, який у середу провів зустріч з керівництвом МЗС Польщі, передає УНН з посиланням на Польське радіо.