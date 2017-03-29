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А.Дещиця пов'язав з Росією обстріл польського консульства у Луцьку

Київ • УНН

 • 11589 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Напад на генеральне консульство Польщі у Луцьку є нападом на польсько-українські відносини, при цьому Росія веде агресивні дії на сході України і вона зацікавлена у тому, аби підтримка України з боку Польщі на заході була меншою. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця, який у середу провів зустріч з керівництвом МЗС Польщі, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

З його слів, українська влада хоче якомога швидше з’ясувати обставини інциденту.

"Ми надзвичайно обурені, рішуче це засуджуємо", - сказав посол України Андрій Дещиця.

Він додав, що Президент України, очільник української дипломатії та місцева влада у Луцьку вже зробили заяви у цій справі.

"Це фізичний напад на польське консульство, але це також напад на польсько-українські відносини, які дуже добре розвиваються", - наголосив дипломат.

Андрій Дещиця додав, що "це, безсумнівно, провокація з боку Росії".

"Росія веде агресивні дії на сході України і вона зацікавлена у тому, аби підтримка, яку Україна має у Польщі на заході, була меншою", - заявив А.Дещиця.

Посол України у Польщі наголосив, що охорона дипломатичних відомств Польщі буде посилена.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".

Українські Національні Новини

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