А.Брейвик показал нацистское приветствие в суде в Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Норвежец Андерс Брейвик, отбывающий наказание за убийство 77 человек, в начале судебного заседания во вторник показал нацистское приветствие, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это произошло во время судебного заседания, где правительство Норвегии пытается отменить постановление о нарушениях прав человека в отношении А.Брейвика, которого держат изолированным.
А.Брейвик, одетый в черный костюм и галстук, поднял правую руку, чтобы сделать нацистское приветствие, когда вошел в зал, которая была переоборудована из спортивного зала тюрьмы, где он отбывает наказание.
Напомним, суд согласился с утверждением Брейвика о том, что некоторые элементы обращения с ним в тюрьме были "негуманными или унижающими достоинство", нарушающими статью 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает "бесчеловечное или унижающее достоинство ", отношение.
После этого правительство Норвегии решило подать апелляцию на решение суда в Осло .
Как сообщал УНН, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу в центре Осло , а затем расстрелял детей в молодежном лагере. На следующий день он признался в двойном теракте в Норвегии.