А.Брейвік показав нацистське вітання у суді в Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Норвежець Андерс Брейвік, який відбуває покарання за вбивство 77 осіб, на початку судового засідання у вівторок показав нацистське привітання, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що це відбулося під час судового засідання, де уряд Норвегії намагається скасувати постанову щодо порушень прав людини стосовно А.Брейвіка, якого тримають ізольованим.
А.Брейвік, одягнений в чорний костюм і краватку, підняв праву руку, щоб зробити нацистське привітання, коли увійшов до судової зали, яка була переобладнана зі спортивної зали в’язниці, де він відбуває покарання.
Нагадаємо, суд погодився із твердженням А.Брейвіка про те, що деякі елементи поводження з ним у в'язниці були "негуманними чи такими, що принижують гідність", що порушують статтю 3 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє "нелюдське або таке, що принижує гідність", ставлення.
Після цього уряд Норвегії вирішив подати апеляцію на рішення суду в Осло.
Як повідомляв УНН, 22 липня 2011 року Андерс Брейвік підірвав вибухівку в центрі Осло, а потім розстріляв дітей у молодіжному таборі. Наступного дня він зізнався у подвійному теракті в Норвегії.