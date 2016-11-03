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А.Аваков заявил, что Украина имеет все силы и средства для борьбы с бандитизмом

А.Аваков заявил, что Украина имеет все силы и средства для борьбы с бандитизмом

Киев • УНН

 • 7570 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что Украина имеет все силы и средства для борьбы с бандитизмом. Об этом он сказал во время финальных учений спецподразделения КОРД с подразделением "Дозор" Госпогранслужбы в ареропорту "Борисполь", передает корреспондент УНН.

 

"Сегодняшними мероприятиями мы четко подчеркиваем тот приоритет, о котором Премьер сказал около месяца назад - приоритет борьбы с бандитизмом и преступностью. Сегодня я могу ясно сказать, у нас есть для этого все силы, у нас готовы все подразделения и мы продолжаем совершенствовать нашу систему безопасности", - подчеркнул он.

А.Аваков отметил, что благодаря американским коллегам Украина ведет системную работу, не одну и не две программы, а практически два года идет подготовка украинских подразделений в соответствии с современными стандартами международной безопасности.

Напомним, Правительство сконцентрирует усилия на поддержке уголовного розыска и борьбы с бандитизмом в стране.

Украинские Национальные Новости

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