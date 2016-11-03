А.Аваков заявив, що Україна має всі сили і засоби для боротби з бандитизмом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що Україна має всі сили і засоби для боротьби з бандитизмом. Про це він сказав під час фінальних навчань спецпідрозділу КОРД з підрозділом "Дозор" Держприкордонслужби в ареропорту "Бориспіль", передає кореспондент УНН.
"Сьогоднішніми заходами ми чітко підкреслюємо той пріоритет, про який Прем'єр сказав близько місяця тому - пріоритет боротьби з бандитизмом і злочинністю. Сьогодні я можу ясно сказати, у нас є для цього всі сили, у нас готові всі підрозділи і ми продовжуємо вдосконалювати наші систему безпеки", - наголосив він.
А.Аваков зазначив, що завдяки американським колегам Україна веде системну роботу, не одну й не дві програми, а практично два роки йде підготовка українських підрозділів відповіно до сучасних стандартів міжнародної безпеки.
Нагадаємо, Уряд сконцентрує зусилля на підтримці карного розшуку та боротьби із бандитизмом у країні.