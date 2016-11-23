А.Аваков пообещал обновление автопарка полиции Луганщины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что к апрелю Луганск получит достаточно много автомобилей, которые будут приобретены специально для правоохранителей. Об этом министр сообщил журналистам во время визита в Северодонецк, передает УНН.
Министр сообщил, что скоро новые авто, которые предназначены для правоохранителей поступят в пользование до областей, больше всего - до Луганской.
"В ближайшее время завершатся наши процедуры, по нашим договоренностям с японской стороной и мы получим автомобили Mitsubishi Outlander. Процедура будет полностью завершена в апреле. Mitsubishi Outlander - большой, красивый автомобиль, почти электрический. Мы практически ничего не дадим на Киев. Мы отдадим их в области, в том числе Луганская область получит много автомобилей ", - отметил А.Аваков.
Также он добавил, что было принято решение усилить уголовный блок и уголовный розыск в Донецкой и Луганской областях.
"В связи с этим решением приобрести соответствующее оборудование для криминалистов и оперативников", - отметил А.Аваков.