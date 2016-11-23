А.Аваков пообещал обновление автопарка полиции Луганщины

Министр сообщил, что скоро новые авто, которые предназначены для правоохранителей поступят в пользование до областей, больше всего - до Луганской.

"В ближайшее время завершатся наши процедуры, по нашим договоренностям с японской стороной и мы получим автомобили Mitsubishi Outlander. Процедура будет полностью завершена в апреле. Mitsubishi Outlander - большой, красивый автомобиль, почти электрический. Мы практически ничего не дадим на Киев. Мы отдадим их в области, в том числе Луганская область получит много автомобилей ", - отметил А.Аваков.

Также он добавил, что было принято решение усилить уголовный блок и уголовный розыск в Донецкой и Луганской областях.

"В связи с этим решением приобрести соответствующее оборудование для криминалистов и оперативников", - отметил А.Аваков.