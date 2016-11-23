А.Аваков пообіцяв відновлення автопарку поліції Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що до квітня Луганськ отримає досить багато автомобілів, які закуплятимуться спеціально для правоохоронців. Про це міністр повідомив журналістам під час візиту в Сєвєродонецьк, передає УНН.
Міністр повідомив, що скоро нові авто, які призначені для правоохоронців надійдуть в користування до областей, найбільше - до Луганської.
"Найближчим часом завершаться наші процедури, щодо наших домовленостей з японською стороною і ми отримаємо автомобілі Mitsubishi Outlander. Процедура буде повністю завершена в квітні. Mitsubishi Outlander – великий, гарний автомобіль, майже електричний. Ми практично нічого не дамо на Київ. Ми віддамо їх в області, в тому числі Луганська область отримає багато автомобілів", - зазначив А.Аваков.
Також він додав, що було прийнято рішення посилювати кримінальний блок та карний розшук в Донецькій та Луганській областях.
"У зв'язку з цим рішенням придбати відповідне обладнання для криміналістів та оперативників", - наголосив А.Аваков.