А.Аваков пообіцяв відновлення автопарку поліції Луганщини

Міністр повідомив, що скоро нові авто, які призначені для правоохоронців надійдуть в користування до областей, найбільше - до Луганської.

"Найближчим часом завершаться наші процедури, щодо наших домовленостей з японською стороною і ми отримаємо автомобілі Mitsubishi Outlander. Процедура буде повністю завершена в квітні. Mitsubishi Outlander – великий, гарний автомобіль, майже електричний. Ми практично нічого не дамо на Київ. Ми віддамо їх в області, в тому числі Луганська область отримає багато автомобілів", - зазначив А.Аваков.

Також він додав, що було прийнято рішення посилювати кримінальний блок та карний розшук в Донецькій та Луганській областях.

"У зв'язку з цим рішенням придбати відповідне обладнання для криміналістів та оперативників", - наголосив А.Аваков.