А.Аваков похвалил подчиненных за то, что "не продают" дела о нелегальном производстве алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня Департамент защиты экономики Нацполиции Украины разрушает преступные схемы "алкогольного" бизнеса, которые фискальные органы должны не допускать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"Вчера задерживали взяточников от ГФС, а сегодня разрушаем преступные схемы "алкогольного" бизнеса, которые тем же фискалам хорошо бы не допускать, но, пожалуй приоритеты смещены.
Масштабное производство фальсифицированной водки остановлено на Западе страны. Оборот в полмиллиона гривен в сутки.
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Ночью провели 25 санкционированных обысков - Львовская и Закарпатская области. Цеха, склады, места сбыта.
5 жителей двух областей организовали цех в Львовской области, а поставляли продукцию в соседние регионы. Суточное производство до 2 тысяч ящиков (!) этого алкогольного зелья. Прибыль, которая попадала только в карманы организаторов - от 100 тыс. до полумиллиона гривен в сутки, без уплаты каких-либо налогов. О рисках для здоровья людей барыги и не задумывались.
Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области, следователи областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Закарпатья совместно со спецподразделением КОРД одновременно провели обыски как на производстве "водки", так и у организаторов "алкогольного" бизнеса.
Изъяли: 2 тыс. ящиков фальсификата (40 тыс. бутылок), 120 тыс. долларов США, 117 тыс. евро, 600 тыс. гривен, 5 тонн спирта, бесчисленное количество поддельных марок акцизного налога Украины, оборудование для производства алкогольной продукции.
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Спасибо за службу и хорошо выполненную работу Департамент защиты экономики Нацполиции Украины!
Важно! Важно, что устояли от соблазна "продать дело" за деньги, регулярно "доить" дельцов и крышевать... Еще бы коллег-соседей некоторых заразили этим "вирусом", - написал министр.
Напомним, как по словам эксперта алкогольного рынка Игоря Товкача, правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков.