А.Аваков похвалил подчиненных за то, что "не продают" дела о нелегальном производстве алкоголя

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 30296 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101832 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117272 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176140 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128935 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124202 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116838 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106442 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107488 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103899 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Аваков похвалил подчиненных за то, что "не продают" дела о нелегальном производстве алкоголя

Киев  •  УНН

 • 9245 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня Департамент защиты экономики Нацполиции Украины разрушает преступные схемы "алкогольного" бизнеса, которые фискальные органы должны не допускать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Вчера задерживали взяточников от ГФС, а сегодня разрушаем преступные схемы "алкогольного" бизнеса, которые тем же фискалам хорошо бы не допускать, но, пожалуй приоритеты смещены.

Масштабное производство фальсифицированной водки остановлено на Западе страны. Оборот в полмиллиона гривен в сутки.

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Ночью провели 25 санкционированных обысков - Львовская и Закарпатская области. Цеха, склады, места сбыта.

5 жителей двух областей организовали цех в Львовской области, а поставляли продукцию в соседние регионы. Суточное производство до 2 тысяч ящиков (!) этого алкогольного зелья. Прибыль, которая попадала только в карманы организаторов - от 100 тыс. до полумиллиона гривен в сутки, без уплаты каких-либо налогов. О рисках для здоровья людей барыги и не задумывались.

Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области, следователи областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Закарпатья совместно со спецподразделением КОРД одновременно провели обыски как на производстве "водки", так и у организаторов "алкогольного" бизнеса.

Изъяли: 2 тыс. ящиков фальсификата (40 тыс. бутылок), 120 тыс. долларов США, 117 тыс. евро, 600 тыс. гривен, 5 тонн спирта, бесчисленное количество поддельных марок акцизного налога Украины, оборудование для производства алкогольной продукции.

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Спасибо за службу и хорошо выполненную работу Департамент защиты экономики Нацполиции Украины!

Важно! Важно, что устояли от соблазна "продать дело" за деньги, регулярно "доить" дельцов и крышевать... Еще бы коллег-соседей некоторых заразили этим "вирусом", - написал министр.

Напомним, как по словам эксперта алкогольного рынка Игоря Товкача, правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков.

Украинские Национальные Новости

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