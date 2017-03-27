А.Аваков похвалив підлеглих за те, що “не продають” справи про нелегальне виробництво алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні Департамент захисту економіки Нацполіції України руйнує злочинні схеми “алкогольного” бізнесу, які фіскальні органи мають не допускати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник МВС України Арсен Аваков, передає УНН.
“Вчора затримували хабарників від ДФС, а сьогодні рушимо злочинні схеми “алкогольного” бізнесу, які тим же фіскалам добре б не допускати, та, мабуть пріоритети зміщені.
Масштабне виробництво фальсифікованої горілки зупинено на Заході країни. Оборот до півмільйона гривень на добу.
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Вночі провели 25 санкціонованих обшуків — Львівська та Закарпатська області. Цехи, склади, місця збуту.
5 жителів двох областей організували цех у Львівській області, а поставляли продукцію в сусідні регіони. Добове виробництво до 2 тисяч ящиків (!) цього алкогольного зілля. Прибуток, який потрапляв тільки в кишені організаторів, — від 100 тисяч до півмільйона гривень на добу, без сплати будь-яких податків. Про ризики для здоров’я людей бариги і не замислювалися.
Оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області, слідчі обласної поліції при процесуальному керівництві прокуратури Закарпаття спільно зі спецпідрозділом КОРД одночасно провели обшуки як на виробництві “горілки”, так і у організаторів “алкогольного” бізнесу.
Вилучили: 2 тисячі ящиків фальсифікату (40 тисяч пляшок), 120 тисяч доларів США, 117 тисяч євро, 600 тисяч гривень, 5 тонн спирту, незліченну кількість підроблених марок акцизного податку України, обладнання для виробництва алкогольної продукції.
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Дякую за службу і добре виконану роботу Департамент захисту економіки Нацполіціі України!
Важливо! Важливо, що встояли від спокуси “продати справу” за гроші, регулярно “доїти” ділків і кришувати... Ще б колег-сусідів деяких заразили цим “вірусом", — написав міністр.
Нагадаємо, як за словами експерта алкогольного ринку Ігоря Товкача, Уряд не має бажання підтримати легального виробника алкогольних напоїв.