97% снарядов рф запущенных по Украине с начала года попали в гражданскую инфраструктуру - Умеров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  110512 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  100265 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  102772 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  139715 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140509 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143509 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152326 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127223 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139930 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126600 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  550900 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  502207 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  516579 просмотра

97% снарядов рф запущенных по Украине с начала года попали в гражданскую инфраструктуру - Умеров

97% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб, выпущенных с начала года, попали в гражданскую инфраструктуру Украины, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Война •   •  4002 просмотра
97% снарядов рф запущенных по Украине с начала года попали в гражданскую инфраструктуру - Умеров

Не прилет: в Одессе было громко - на одном из пляжей взорвалась противокорабельная мина

Противокорабельная мина прибилась к берегу на одном из одесских пляжей и взорвалась. Из-за ограничения доступа людей к пляжной зоне в том районе, пострадавших нет.

Война •   •  5068 просмотра
Не прилет: в Одессе было громко - на одном из пляжей взорвалась противокорабельная мина

Энергетики создали два новых энергетических транзита чтобы заживить Харьков - "Укрэнерго"

По словам Владимира Кудрицкого, генерального директора НЭК "Укрэнерго", энергетики создали два новых транзитных перехода, чтобы поставлять больше электроэнергии в Харьков из соседних районов.

Война •   •  6771 просмотра
Энергетики создали два новых энергетических транзита чтобы заживить Харьков - "Укрэнерго"

Смертельное ДТП в Германии: в МИД заявили, что среди раненых есть украинцы

Две украинки получили ранения в результате серьезной аварии автобуса вблизи Лейпцига, Германия, в которой погибли четыре человека и еще несколько получили ранения.

Криминал и ЧП •   •  6180 просмотра
Смертельное ДТП в Германии: в МИД заявили, что среди раненых есть украинцы

Украина должна увеличить финансирование Службы внешней разведки для противодействия российским вызовам - Зеленский

Президент Зеленский объявил об увеличении финансирования Службы внешней разведки Украины для противодействия российским вызовам и расширения ее оперативных возможностей.

Война •   •  10030 просмотра
Украина должна увеличить финансирование Службы внешней разведки для противодействия российским вызовам - Зеленский

Дуров заявил, что в Telegram заблокировали десятки тысяч сообщений с призывами к терактам

Telegram остановил десятки тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам от незнакомцев и заблокировал тысячи пользователей, которые участвовали в этом флешмобе.

Общество •   •  9183 просмотра
Дуров заявил, что в Telegram заблокировали десятки тысяч сообщений с призывами к терактам

Зеленский заслушал доклад Умерова о новых оборонных пакетах от партнеров

Министр обороны Украины сообщил о прогрессе в сотрудничестве с партнерами по пакетам оборонной помощи, заверив, что украинские защитники получат больше вооружения, и призвал союзников по НАТО предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны от российских атак.

Война •   •  13288 просмотра
Зеленский заслушал доклад Умерова о новых оборонных пакетах от партнеров

Future Perfect: две тысячи публичных служащих пройдут бесплатные курсы английского

2 000 государственных служащих и представителей органов местного самоуправления пройдут бесплатные курсы английского языка до уровня В1 в рамках программы Future Perfect, чтобы улучшить свою способность общаться с международными партнерами и представлять Украину за рубежом.

Общество •   •  11005 просмотра
Future Perfect: две тысячи публичных служащих пройдут бесплатные курсы английского

Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский обсудил с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном потребности украинских военных на ближайшие месяцы, необходимую помощь со стороны США, защиту от российских ракетно-бомбовых атак, развитие фортификационных сооружений и стратегические вопросы до 2024 года.

Война •   •  15274 просмотра
Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США

Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно

Украина подала в ЮНЕСКО две номинации в сфере охраны нематериального культурного наследия: "Традиция полесского музыкального инструмента "дудка-винтик" и "Практика охраны традиции Щедрого вечера в Украине".

Общество •   •  12548 просмотра
Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно