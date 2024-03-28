97% снарядов рф запущенных по Украине с начала года попали в гражданскую инфраструктуру - Умеров

97% этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб выпущенных с начала года попали по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время своего выступления на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО, пишет УНН.

Общая взрывная мощность комбинированных авиаударов по Украине с начала года превышает девять килотонн. Лишь 3% этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, тогда как 97% поражали гражданскую инфраструктуру. - отметил Рустем Умеров.

Детали

Основное внимание во время выступления было сосредоточено на недавних массированных авиаударах России и необходимости усиления противовоздушной обороны Украины.

Рустем Умеров также предоставил подробный обзор насущных потребностей противовоздушной обороны Украины.

В этом вопросе важна поддержка партнеров. Это спасет тысячи невинных жизней. Чем больше российских ракет будет сбито в украинском небе, тем меньшую угрозу они будут представлять для государств-членов НАТО, граничащих с Украиной, - добавил Министр обороны.

Зеленский заслушал доклад Умерова о новых оборонных пакетах от партнеров

Напомним

Заседание совета Украина-НАТО состоялось сегодня 28 марта 2024 года. Заместитель Генерального секретаря Мирча Джоане возглавил Совет, а министр обороны Украины Рустем Умеров присоединился в режиме видеоконференции. Он от имени Украины призвал западных союзников предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны на фоне атак РФ на критическую инфраструктуру. Члены Альянса подтвердили свои обязательства укреплять оборону Украины.