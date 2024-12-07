91 боестолкновение за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ

С начала суток на фронте произошло 91 боестолкновение, оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на Лиманском, Покровском, Кураховском, Времовском направлениях и на Курщине. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

На Харьковском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск вблизи Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Масютовки и Зеленой Рощи. Три боестолкновения продолжаются.

Агрессор увеличил количество атак до 15 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Твердохлебово, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Терновки и Ямполовки. Восемь боестолкновений сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки оккупантов в районах временного оврага, Ступочек и Белой Горы. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки. В настоящее время продолжается один бой.

Активность врага сейчас сохраняется и на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Луча, листовки, Даченского, Пушкиного, Зари и Новотроицкого. Сейчас еще продолжается шесть боестолкновений.

Идут ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Солнцовки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, разлива и Нескучного в течение дня произошло 19 боевых столкновений, восемь атак оккупантов продолжаются.

На Времовском направлении агрессор 10 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов веселый Гай, Константинопольское, сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, пять боестолкновений продолжаются.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм.

На Курщине украинские защитники еще отражают 10 атак захватчиков, всего на направлении за сегодня зафиксировано 16 боестолкновений.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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