91 боестолкновение за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 114590 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 123642 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 152208 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 134166 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 128830 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 129205 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 123997 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116789 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104169 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108947 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге нашли третью жертву ночного ракетного удара по городу

В Кривом Роге нашли третью жертву ночного ракетного удара по городу

 • 42866 просмотра
Обстрелы Херсонщины: насчитываются 16 пострадавших и разрушения в 20 населенных пунктах

Обстрелы Херсонщины: насчитываются 16 пострадавших и разрушения в 20 населенных пунктах

 • 17547 просмотра
Вторая партия F-16 из Дании уже в Украине - Зеленский

Вторая партия F-16 из Дании уже в Украине - Зеленский

 • 36460 просмотра
В ЕС опасаются, что придется удвоить помощь Украине из-за победы Трампа в выборах

В ЕС опасаются, что придется удвоить помощь Украине из-за победы Трампа в выборах

 • 23430 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

10:53 • 21445 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 114590 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 152208 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 120605 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 183701 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 174200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

10:53 • 21445 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 66097 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 67356 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 77270 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 103170 просмотра
Актуальное
91 боестолкновение за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ

91 боестолкновение за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ

Киев  •  УНН

 • 5775 просмотра

Read in English

На фронте произошло 91 боестолкновение, наибольшая активность врага на Лиманском, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Оккупанты совершили больше всего атак на Кураховском направлении - 19 боевых столкновений.

С начала суток на фронте произошло 91 боестолкновение, оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на Лиманском, Покровском, Кураховском, Времовском направлениях и на Курщине. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

На Харьковском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск вблизи Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Масютовки и Зеленой Рощи. Три боестолкновения продолжаются.

Агрессор увеличил количество атак до 15 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Твердохлебово, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Терновки и Ямполовки. Восемь боестолкновений сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки оккупантов в районах временного оврага, Ступочек и Белой Горы. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки. В настоящее время продолжается один бой.

Активность врага сейчас сохраняется и на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Луча, листовки, Даченского, Пушкиного, Зари и Новотроицкого. Сейчас еще продолжается шесть боестолкновений.

Идут ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Солнцовки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, разлива и Нескучного в течение дня произошло 19 боевых столкновений, восемь атак оккупантов продолжаются.

На Времовском направлении агрессор 10 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов веселый Гай, Константинопольское, сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, пять боестолкновений продолжаются.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм.

На Курщине украинские защитники еще отражают 10 атак захватчиков, всего на направлении за сегодня зафиксировано 16 боестолкновений.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб обновил данные по потерям террористов: уничтожено 1300 оккупантов7 дек. 2024, 05:34 • 45729 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина