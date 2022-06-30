8 человек погибли, более 50 пропали без вести в результате оползня в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. По меньшей мере восемь человек погибли и более 50 пропали без вести в результате сильного оползня, обрушившегося на лагерь 107-й территориальной армии в штате Манипур утром в четверг. Об этом УНН пишет со ссылкой на NDTV.
Детали
В заявлении Управления по связям с общественностью Министерства обороны говорится, что в спасательных операциях принимают участие колонны индийской армии и стрелки Ассама. В спасательных работах задействована инженерная техника.
Массивные обломки оползня заблокировали реку Эджай, создав водохранилище, которое может затопить низинные районы.
В сообщении говорится, что к 5:30 утра 13 человек были спасены и находятся на лечении в медицинской части. Однако более 50 человек все еще считаются пропавшими без вести из-за свежих оползней и плохой погоды, что мешает спасательным операциям.
Добавим
Тем временем количество погибших в результате наводнения в соседнем штате Ассам достигло 151 человека. В четверг официальные лица заявили, что за последние 24 часа из-за наводнений и оползней погибли еще 12 человек.
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(Видео кредит: CPRO, NF Railway)