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8 человек погибли, более 50 пропали без вести в результате оползня в Индии

8 человек погибли, более 50 пропали без вести в результате оползня в Индии

Киев • УНН

 • 93693 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. По меньшей мере восемь человек погибли и более 50 пропали без вести в результате сильного оползня, обрушившегося на лагерь 107-й территориальной армии в штате Манипур утром в четверг. Об этом УНН пишет со ссылкой на NDTV.

Детали

В заявлении Управления по связям с общественностью Министерства обороны говорится, что в спасательных операциях принимают участие колонны индийской армии и стрелки Ассама. В спасательных работах задействована инженерная техника.

Массивные обломки оползня заблокировали реку Эджай, создав водохранилище, которое может затопить низинные районы.

В сообщении говорится, что к 5:30 утра 13 человек были спасены и находятся на лечении в медицинской части. Однако более 50 человек все еще считаются пропавшими без вести из-за свежих оползней и плохой погоды, что мешает спасательным операциям.

Добавим

Тем временем количество погибших в результате наводнения в соседнем штате Ассам достигло 151 человека. В четверг официальные лица заявили, что за последние 24 часа из-за наводнений и оползней погибли еще 12 человек.

#WATCH| NDRF, SDRF, государственный деятель и разъемы работников затрудняется в трудоустройстве на землетрясении-Тупульская фабрика строительства в Ноне, Манипур
(Видео кредит: CPRO, NF Railway)

—ANI (@ANI) June 30, 2022

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