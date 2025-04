8 людей загинули, понад 50 зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту в Індії

Деталі

У заяві Управління зі зв'язків із громадськістю Міністерства оборони йдеться, що у рятувальних операціях беруть участь колони індійської армії та стрільці Ассама. У рятувальних роботах задіяно інженерну техніку.

Масивні уламки зсуву заблокували річку Еджай, створивши водосховище, яке може затопити низинні райони.

У повідомленні йдеться, що до 5:30 ранку 13 людей було врятовано та перебувають на лікуванні в медичній частині. Однак понад 50 людей все ще вважаються зниклими безвісти через свіжі зсуви та погану погоду, що заважає рятувальним операціям.

Додамо

Тим часом кількість загиблих внаслідок повені в сусідньому штаті Ассам досягла 151 особи. У четвер офіційні особи заявили, що за останні 24 години через повені та зсуви загинули ще 12 людей.

#WATCH | NDRF, SDRF, State Government and Railways workers involved in rescue work at the landslide-hit Tupul station building in Noney, Manipur

(Video credit: CPRO, NF Railway) pic.twitter.com/N7zo2pLaY7

— ANI (@ANI) June 30, 2022