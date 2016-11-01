8 дней до выборов: преимущество Х.Клинтон составляет от одного до трех процентов

"Несколько национальных опросов показали в понедельник, что Клинтон с преимуществом от одного до трех процентов опережает склонного к эпатажу строительного магната Дональда Трампа, который впервые баллотируется на выборную должность", - говорится в сообщении.

Только в нескольких штатах кандидаты идут практически вровень. По данным опросов, более вероятна победа Клинтон.

Как сообщал УНН, лидер демократов в сенате США Гарри Рид не исключил, что председатель ФБР Джеймс Коми "мог нарушить закон", заявив, что федеральные следователи расследуют новые обстоятельства по делу об электронной переписке, связаной с кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.