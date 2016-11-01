8 днів до виборів у США: перевага Х.Клінтон становить від одного до трьох відсотків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За 8 днів до вибрів президента США за результатами опитувань кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон з перевагою у 1-3% випереджає республіканця Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
“Кілька національних опитувань показали в понеділок, що Клінтон з перевагою від одного до трьох відсотків випереджає схильного до епатажу будівельного магната Дональда Трампа, який вперше балотується на виборну посаду”, — йдеться в повідомленні.
Лише у декількох штатах кандидати йдуть практично нарівні. Загалом, за даними опитувань, більш імовірна перемога Клінтон.
Як повідомляв УНН, лідер демократів в сенаті США Гаррі Рід не виключив, що голова ФБР Джеймс Комі “міг порушити закон”, заявивши, що федеральні слідчі розслідують нові обставини у справі про електронне листування, пов’язане з кандидатом у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.