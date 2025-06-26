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79 боевых столкновений на фронте: на каких направлениях враг атакует наиболее активно

Киев • УНН

 • 606 просмотра

С начала суток на фронте произошло 79 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, продолжаются бои.

79 боевых столкновений на фронте: на каких направлениях враг атакует наиболее активно

С начала суток на фронте произошло 79 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Восемь из четырнадцати вражеских атак уже отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время продолжаются бои. Также противник нанес авиаудар, сбросив при этом четыре КАБ, совершил 100 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка, наши воины дали достойный отпор.

На Купянском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Зеленого Гая, один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, и в направлениях Ольговки, Колодезей, Зеленой Долины, Торского. Силы обороны остановили девять попыток противника продвинуться вперед, два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня противник атаковал пять раз, в районах Яблоновки и Русиного Яра, сейчас идет одно боестолкновение.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 26 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Владимировки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 21 атаку, еще пять боестолкновений продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Богатырь, Федоровка и Отрадное. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по районам Степногорска, Приморского и Каменского.

На Приднепровском направлении враг четыре раза безуспешно атаковал в сторону позиций наших защитников, в то же время нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Казацкому.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, сообщили в Генштабе.

Потери врага: российские войска недосчитались 1100 солдат и 48 артсистем за сутки26.06.25, 07:32 • 3460 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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