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72 боевых столкновения на фронте: враг активно действует на Покровском и Лиманском направлениях

Киев • УНН

 • 2788 просмотра

С начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения, из них 26 на Покровском направлении. Украинские воины отбили атаки на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Новопавловском и Приднепровском направлениях.

72 боевых столкновения на фронте: враг активно действует на Покровском и Лиманском направлениях

С начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения. На Покровском направлении в течение дня противник 26 раз пытался продвинуться к украинским позициям, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили шесть атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Также враг нанес семь авиаударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 207 обстрелов, пять из которых – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная, один бой еще продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызового, Новоплатоновки. Силы обороны успешно отбили четыре вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские защитники отбивали 14 наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголово, Дроновка и Шипиловка, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григоровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении захватчики один раз шли вперед на позиции наших подразделений в районе Торецка.

На Покровском направлении в течение дня противник 26 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Затишок, Лисовка, Мирноград, Зверово, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Паньковки, Владимировки, Сухецкого. Пять столкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград и Вольное Поле.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке, на данный момент, не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери врага за сутки: почти тысяча солдат, 3 танка, 42 артсистемы23.07.25, 07:12 • 6354 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Украина
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