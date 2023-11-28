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71-letnii-muzhchina-umer-v-khersone-posle-obstrela-doma-armiei-rf

71-летний мужчина умер в Херсоне после обстрела дома армией рф

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 08:59  •  13089 просмотра

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Российский обстрел дома в Херсоне привел к смерти 71-летнего мужчины

Российские войска посреди ночи ударили по дому пожилых супругов в Херсоне,  71-летний херсонец умер в больнице, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В больнице скончался 71-летний херсонец, который попал под вражеский обстрел этой ночью. Его сердце остановилось около 07:45 утра. Врачи изо всех сил пытались спасти жизнь пострадавшего, но ранения оказались слишком тяжелыми

- написал Прокудин в Telegram.

Детали

Российские войска, по словам главы ОВА, обстреляли Днепровский район Херсона.

"Среди ночи российская армия ударила по дому пожилых супругов. Попали и в спальню, в которой ночевали муж с женой", - отметил он.

Глава ОВА указал, что пострадал 71-летний херсонец, его со взрывной травмой, ранением ноги и переломами костей доставили в больницу. 

Также под огнем, по его словам, было и одно из образовательных учреждений. В здании повреждены окна и помещение спортивного зала.

Напомним

Российские войска за 27 ноября обстреляли Херсонскую область почти полсотни раз, было известно о раненом человеке.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
71-річний чоловік помер у Херсоні після обстрілу будинку армією рф
71-year-old man dies in Kherson after Russian army shells his house
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