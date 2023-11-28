71-летний мужчина умер в Херсоне после обстрела дома армией рф
Киев • УНН
Российский обстрел дома в Херсоне привел к смерти 71-летнего мужчины
Российские войска посреди ночи ударили по дому пожилых супругов в Херсоне, 71-летний херсонец умер в больнице, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
В больнице скончался 71-летний херсонец, который попал под вражеский обстрел этой ночью. Его сердце остановилось около 07:45 утра. Врачи изо всех сил пытались спасти жизнь пострадавшего, но ранения оказались слишком тяжелыми
Детали
Российские войска, по словам главы ОВА, обстреляли Днепровский район Херсона.
"Среди ночи российская армия ударила по дому пожилых супругов. Попали и в спальню, в которой ночевали муж с женой", - отметил он.
Глава ОВА указал, что пострадал 71-летний херсонец, его со взрывной травмой, ранением ноги и переломами костей доставили в больницу.
Также под огнем, по его словам, было и одно из образовательных учреждений. В здании повреждены окна и помещение спортивного зала.
Напомним
Российские войска за 27 ноября обстреляли Херсонскую область почти полсотни раз, было известно о раненом человеке.
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