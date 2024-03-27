57% от общего количества новых ФОПов открыто женщинами: какие направления самые популярные

В Украине продолжается тенденция открытия ФЛП женщинами чаще, чем мужчинами. В прошлом году женщины обогнали мужчин, хотя в открытии новых компаний лидерство держат мужчины, передает УНН со ссылкой на команды YouControl.Market.

В течение последних пяти лет наблюдается тенденция, когда женщины открывают больше ФЛП, чем мужчины. В 2022 году, в связи с полной масштабной войной в стране, количество новых ФЛП значительно уменьшилось, однако женщины оставались более активными в этом направлении. В следующем 2023 году количество новых ФЛП, открытых женщинами, стремительно возросло и превысило количество, открытых мужчинами, на 45 тысяч. Это 57% от общего количества новых ФЛП за 2023 год.

"Увеличение доли бизнес-леди именно за счет органического роста, а не уменьшение доли мужчин свидетельствует о том, что они активно начали использовать возможности малого предпринимательства", - убежден эксперт по комплаенсу YouControl, внешний консультант Всемирного Банка в сфере анализа данных и кибербезопасности Михаил Кольцов.

Однако, по созданию новых компаний, лидерство все еще прочно удерживают мужчины: в 2023 году женщины создали лишь 24% новых предприятий. Такая тенденция продолжается в Украине уже десятилетиями. Только в 2022 году наблюдался небольшой рост количества новых компаний, основанных женщинами - 29% от общего количества.

Всего в Украине насчитывается почти 1 млн активных коммерческих компаний. Женщины владеют более 18% этих фирм, тогда как еще более 14% являются совместной собственностью женщин и мужчин. Более 54% юридических лиц коммерческих организационно-правовых форм принадлежат мужчинам.

"Больше всего новых ФЛП за второй год полномасштабной войны женщины создали для предоставления услуг салонами красоты - более 18 тысяч. Эта сфера стала самой популярной среди всех вновь созданных ФЛП на второй год большой войны, а доля женщин-ФЛП в ней - 94%", - пишут в исследовании.

Напомним

Платформа для работы с открытыми данными Опендатабот исследовала, как полномасштабная война повлияла на гендерное распределение среди предпринимателей. Так 51% открытых с начала года ФЛП - открыты женщинами.