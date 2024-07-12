5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

Невероятные приключения, забавные ситуации, курьезные случаи и поиски истины, все это для ценителей юмористического жанра. УНН предлагает 5 комедийных сериалов, которые можно посмотреть в выходные.

Призраки (Ghosts) 2021 - веселая журналистка-фрилансер Саманта и перспективный шеф-повар Джей решают превратить огромный заброшенный сельский особняк, который они унаследовали, в отель. Впоследствии они обнаруживают, что там живут души умерших бывших жителей. Души умерших - это сплоченная эклектичная группа, в которую входят дерзкий лаунж-певец времен сухого закона, напыщенный страж порядка 1700-х годов, хиппи 1960-х, а также слишком оптимистичный лидер скаутского отряда 80-х. Беспокойство призраков из-за переполоха, который создал ремонт в их доме, ничто по сравнению с тем, когда они осознают, что Саманта является первым живым человеком, который может их увидеть и услышать.

Жанр: Фэнтези, Комедия

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Трент О'Доннелл, Кэти Лок О'Брайен, Ник Вонг

Актеры: Роуз МакАйвер, Уткарш Амбудкар, Брэндон Скотт Джонс, Даниэль Пиннок, Ричи Мориарти, Шила Карраско, Ребекка Высоцки, Деван Лонг, Роман Сарагоса

Хитрости (Hacks) 2021 - Дебора Вэнс, легендарная комедийная актриса с большим послужным списком, понимает, что ее карьера начинает приходить в упадок. Ей на помощь высылают молодую комедийную писательницу Аву, которая также столкнулась с большой проблемой в своей карьере. Против собственной воли эти двое объединяются и становятся друг другу наставницами.

Жанр: Драма, Комедия

Страна: США

Режиссер: Люсия Аньелло

Актеры: Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду

Белый Лотос (The White Lotus) 2021 - сериал является острой социальной сатирой о приключениях различных гостей и работников сети курортных отелей "Белый лотос". Сюда съезжаются разные люди, у каждого из которых есть своя история и свои тайны. Все они мечтают отдохнуть и восстановить силы, но вместо этого, их ждет совсем другое.

Жанр: Комедия-драма, Сатира, Черный юмор, Сатира

Страна: США

Режиссер: Майк Уайт

Актеры: Мюррей Бартлетт, Дженифер Кулидж, Александра Даддарио, Фред Хехингер и другие.

Не с первой попытки (Trying) 2020 - все, чего хотят Джейсон и Никки, - это ребенок, но это единственное, чего они не могут иметь. Поэтому они решают усыновить. С их неудачными друзьями, беспорядочной семьей и хаотичной жизнью получится ли у пары убедить комиссию по усыновлению, что они готовы стать родителями?

Жанр: Драма, Мелодрама, Комедия

Страна: Великобритания

Режиссер: Джим О'Хенлон

Актеры: Рэйф Сполл, Эстер Смит, Шан Брук, Оливер Крис, Даррен Бойд

Правдивая терапия (Shrinking) 2023 - главному герою, по имени Джимми трудно пережить потерю жены. Он должен оставаться хорошим отцом, лучшим другом и профессиональным врачом. Мужчина решает изменить подход к общению с людьми. Он собирается использовать жестокую честность. Может ли он помочь себе, помогая другим? Вернет ли это его к нормальной жизни.

Жанр: Комедия, Драма

Страна: США

Режиссер: Джеймс Понсольдт, Ри Руссо-Янг

Актеры: Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд, Люк Тенни, Майкл Ури, Криста Миллер