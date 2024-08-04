В понедельник, 5 августа, меры ограничения потребления электроэнергии применяться не будут. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00 - говорится в сообщении.

В случае изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно.

Напомним

Заместитель министра энергетики заявил, что прогнозировать возвращение к графикам отключений рано из-за неопределенности относительно продолжительности жары. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пик.

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