Укрэнерго сообщает, что 5 августа меры ограничения потребления электроэнергии не будут применяться. Рекомендуется по возможности пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
В понедельник, 5 августа, меры ограничения потребления электроэнергии применяться не будут. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00
В случае изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно.
Напомним
Заместитель министра энергетики заявил, что прогнозировать возвращение к графикам отключений рано из-за неопределенности относительно продолжительности жары. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пик.
Як забезпечити багатоквартирний будинок автономним електропостачанням під час відключень світла: яку систему обрати, на що звернути увагу1 августа 2024, 08:19 • 141198 просмотров