400 штук в час: в Кулинарном центре МХП показали, как работает производство пицц
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Кулинарном центре МХП работает отдельный цех по производству полуготовой к употреблению пиццы. Производство работает с мощностью до 400 пицц в час. В ассортименте – 8 видов пиццы в трех размерах: большие, средние и маленькие. Об этом сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.
Детали
Рецептуры всех видов пиццы вместе с командой разработала шеф-повар направления пицца Аннет Амеган. Изготавливают продукт согласно четко разработанным технологическим нормам.
Приобрести такую пиццу можно как замороженной, так и готовой в магазинах “Мясомаркет”.
Изготовление пиццы в Кулинарном центре МХП разделено на несколько различных процессов:
подготовка соусов и топингов,
замес и формовка теста,
формирование заготовки и нанесение соуса,
выпекание в туннельной подовой печи,
добавление ингредиентов и топингов.
После всех этапов производства пицца сразу попадает в камеру шоковой заморозки, а затем упаковывается.
Напомним
Кулинарный Центр МХП производит миланезу, которая входит в ТОП-10 лучших котлет мира по версии TasteAtlas.
Справка
МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.