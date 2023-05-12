400 штук на годину: в Кулінарному центрі МХП показали, як працює виробництво піц
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Кулінарному центрі МХП працює окремий цех з виробництва напівготової до вживання піци. Виробництво працює з потужністю до 400 піц на годину. В асортименті – 8 видів піци у трьох розмірах: великі, середні та маленькі. Про це повідомили у пресслужбі МХП, передає УНН.
Деталі
Рецептури всіх видів піци разом з командою розробила шеф-кухарка напряму піца Аннет Амеган. Виготовляють продукт згідно з чітко розробленими технологічними нормами.
Придбати таку піцу можна як замороженою, так і готовою в магазинах “М‘ясомаркет”.
Виготовлення піци в Кулінарному центрі МХП поділено на кілька різних процесів:
підготовка соусів та топінгів,
заміс і формовка тіста,
формування заготовки та нанесення соусу,
випікання у тунельній подовій печі,
додавання інгредієнтів та топінгів.
Після всіх етапів виробництва піца одразу потрапляє до камери шокової заморозки, а потім пакується.
Нагадаємо
Кулінарний Центр МХП виготовляє міланезу, яка входить у ТОП-10 кращих котлет світу за версією TasteAtlas.
Довідка
МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.