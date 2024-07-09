4 ребенка погибли, 12 получили ранения в результате атаки рф на Киев и другие регионы
Киев • УНН
4 ребенка погибли, 12 получили ранения в результате массированной российской атаки на Киев и другие регионы Украины 8 июля.
4 детей погибли и 12 ранены в результате вчерашней массированной атаки российских войск, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным прокуроров, в течение суток:
- 8 июля в результате массированного вражеского ракетного обстрела города Киева погибли 4 детей: две девочки в возрасте 8 и 14 лет, а также 2 мальчика в возрасте 8 и 10 лет. Ранения различной степени тяжести получили 10 детей в возрасте от 2 до 17 лет.
- 8 июля из-за обстрела села Новоэкономичное Донецкой области ранен 16-летний подросток.
- 8 июля в результате обстрела села Очаковское Николаевской области ранения получила 5-летняя девочка.
По состоянию на утро 9 июля 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибло 559 детей. Более 1449 получили ранения различной степени тяжести.
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