4 декабря: Международный день гепарда, День банков

Сегодня, четвертого декабря, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня гепарда. Это событие было инициировано основано в 2010 году Фондом защиты гепардов по инициативе зоозащитницы Лори Маркер, пишет УНН.

Гепард - является самым быстрым млекопитающим на планете. За три секунды он может развивать скорость до 110 километров в час.

Когда-то ареалом обитания гепардов были значительные территории Азии и Африки. Из-за человеческой деятельности популяция гепардов в Азии была практически уничтожена. Считается, что в дикой природе их можно увидеть только в Иране.

По подсчетам ученых, в Африке в дикой природе популяция гепардов семи тысяч особей.

С 2019 года, согласно резолюции Генассамблеи ООН, четвертого декабря отмечается Международный День банков.

Цель события - подчеркнуть вклад этих финансовых учреждений в улучшение уровня доходов и условий жизни различных национальных сообществ.

В Украине сегодня стартует Неделя права, которая завершится 10 декабря - в День прав человека. Именно в этот день Генеральной Ассамблеей ООН было принято в 1948 году Всеобщую декларацию прав человека.

Неделя права, как образовательное и просветительское событие, впервые в Украине была проведена в 2008 году.

По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Варвары.

Девушка родилась в ІІІ веке в Илиополе Финикийском в языческой семье. Мать ее рано умерла. А отец, когда увидел, что девушка растет очень красивой, закрыл ее в башне.

Когда Варваре настало время выходить замуж отец начал ее выпускать. Род одной из прогулок девушка приняла крещение. Когда отец узнал об этом, то разозлился, отрекся от Варвары и лично публично пытал ее. От полученных ран Варвара умерла.

Считается, что ее мощи некоторое время находились в Константинополе. А оттуда были перенесены в Киев.

Именины сегодня празднуют Варвара, Ульяна, Яна, Иван.