4 декабря: Международный день гепарда, День банков
Международный день гепарда отмечается 4 декабря с целью повышения осведомленности о быстром сокращении популяции гепардов, которых в Африке осталось всего 7000 особей. Также, 4 декабря отмечается Международный день банковского дела и начинается Неделя права в Украине.
11 альпинистов погибли во время извержения вулкана в Индонезии
Одиннадцать альпинистов погибли в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, а трое уцелевших были найдены рядом с телами погибших. Власти объявили тревогу и установили 3-километровую зону отчуждения.
На пляжах Гоа создали зоны с запретом селфи
На пляжах Гоа создают зоны для селфи и безопасные зоны для купания, чтобы повысить безопасность из-за наплыва туристов, а специальное агентство следит за соблюдением условий.
Тысячи активистов против климатических изменений провели марш протеста в Брюсселе
Тысячи людей прошли маршем в Брюсселе, требуя срочных действий против изменения климата после завершения COP28, критикуя европейские усилия как недостаточные.
Биткоин взлетел до $40 000
Цена биткоина достигла $40 000 впервые с мая 2022 года на фоне подъема криптовалютного рынка, вызванного ослаблением инфляционных ожиданий в США и ростом интереса со стороны институциональных инвесторов.
Мексиканка погибла в результате нападения акулы на побережье Тихого океана
Мексиканка умерла от потери крови после того, как акула укусила ее за ногу, когда она плавала возле плавучей детской площадки у побережья в Мелаке; власти закрыли близлежащие пляжи в качестве меры предосторожности.
Космические силы США отложили запуск секретного космического самолета на 10 декабря
Неуловимый космический самолет X-37B американских военных отложил свой следующий запуск на три дня. Судя по ракете, на которой он ездит, секретный космический корабль, вероятно, стартует дальше, чем когда-либо прежде.
Сильный снег на севере Англии вызвал хаос на автомагистралях и обесточивание
Сильный снегопад на севере Англии заблокировал движение автомобилистов, что привело к хаосу на дорогах и обесточиванию более 2 500 домов. Аварийные приюты помогли застрявшим путешественникам; восстановление электроснабжения ожидается до конца воскресенья.
Украинские беженцы борются с решением остаться в ЕС или вернуться домой
Украинские беженцы в Европе стоят перед трудным выбором: вернуться домой или остаться в ЕС, причем некоторые страны, такие как Германия, принимают их на долгосрочную перспективу, несмотря на проблемы с трудоустройством.
Цена золота достигла рекордных $2135
Цены на золото достигли рекордной отметки $2 135,39 за унцию на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США и конфликта в секторе Газа, что повысило его привлекательность как надежного хранилища.