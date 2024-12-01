315 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области: 50-летний мужчина получил ранения
Киев • УНН
Оккупанты совершили 315 атак на населенные пункты Запорожской области, используя дроны и артиллерию. В результате обстрелов повреждена инфраструктура и ранен 50-летний мужчина.
Оккупанты атаковали 315 раз 8 населенных пунктов Запорожской области. об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Ударные действия осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии.
В частности, 191 дрон атаковал Каменское, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. В то же время 124 артиллерийских обстрела были нанесены по этим же населенным пунктам.
В результате атак зафиксировано разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, из-за вражеской агрессии по Пологовскому району 50-летний мужчина получил ранения.
Войска рф за прошедшие сутки нанес более 500 ударов по Запорожской области30 нояб. 2024, 05:26 • 45847 просмотров