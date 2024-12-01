315 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области: 50-летний мужчина получил ранения

Оккупанты атаковали 315 раз 8 населенных пунктов Запорожской области. об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Ударные действия осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии.

В частности, 191 дрон атаковал Каменское, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. В то же время 124 артиллерийских обстрела были нанесены по этим же населенным пунктам.

В результате атак зафиксировано разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, из-за вражеской агрессии по Пологовскому району 50-летний мужчина получил ранения.

Войска рф за прошедшие сутки нанес более 500 ударов по Запорожской области