30 снарядов времен прошлых войн нашли на частном дворе в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня во время выполнения земляных работ, хозяева частного домовладения по улице Пантелеймона Кулиша в Запорожье нашли предметы, похожие на взрывоопасные. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья и отдела коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.
На место происшествия прибыли патрульные, которые охраняли находку до приезда взрывотехников ГОсЧС.
Взрывотехники, прибывшие на место происшествия, отработали территорию и ликвидировали с нее 30 устаревших снарядов времен прошлых войн.