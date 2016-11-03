Тридцять снарядів часів минулих війн знайшли на приватному подвір'ї у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні під час виконання земляних робіт, господарі приватного домоволодіння по вулиці Пантелеймона Куліша у Запоріжжі знайшли предмети, схожі на вибухонебезпечні. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя та відділу комунікації ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
На місце події прибули патрульні, які охороняли знахідку до приїзду вибухотехніків ДСНС.
Вибухотехніки, що прибули на місце події, відпрацювали територію та ліквідували з неї 30 застарілих снарядів часів минулих війн.