26 мая: Европейский день соседей и День Дракулы

Детали

Европейской день соседей ежегодно отмечается в последнюю пятницу мая, и является символом толерантного отношения к людям, которые живут рядом с вами.

26 мая – это Всемирный день Дракулы. Именно в этот день в 1897 году мир увидел культовый роман Брэма Стокера «Дракула».

Еще 26 мая, третья пятница мая, это День Бермудских островов. Является государственным праздником на Бермудских островах и имеет свои традиции. Именно в этот день жители Бермудов впервые в году выходят в море, а шорты-бермуды в этот день носят как деловую одежду.

Также 26 мая можно отметить Всемирный день рыжих и Всемирный день танца линди-хоп.

По церковному календарю 26 мая – это День святой мученицы Гликерии Гараклейской. Она жила во II веке, и была очень набожной. За ее непоколебимую веру во Христа император Марк Аврелий приказал отрубить девушке голову. В Гараклеи в честь мученицы Гликерии построили величественный храм.

Именины 26 мая празднуют Гликерия, Ирина, Арина, Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян.