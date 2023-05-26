26 травня: Європейський день сусідів та День Дракули

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Європейській день сусідів щороку відзначається в останню п’ятницю травня, і є символом толерантного ставлення до людей, які живуть поруч з вами.

26 травня – це Всесвітній день Дракули. Саме в цей день 1897 року світ побачив культовий роман Брема Стокера «Дракула».

Ще 26 травня, третя п’ятниця травня, це День Бермудських островів. Є державним святом на Бермудських островах і має свої традиції. Саме в цей день жителі Бермудів вперше у році виходять у море, а шорти-бермуди цього дня носять як діловий одяг.

Також 26 травня можна відзначити Всесвітній день рудих та Всесвітній день танцю лінді-хоп.

За церковним календарем 26 травня – це День святої мучениці Гликерії Гараклейської. Вона жила у ІІ столітті, і була дуже побожною. За її непохитну віру у Христа імператор Марк Аврелій наказав відрубати дівчині голову. У Гараклеї на честь мучениці Гликерії збудували величний храм.

Іменини 26 травня святкують Гликерія, Ірина, Аріна, Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян.