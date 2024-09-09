25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024
Киев • УНН
26 сентября в Киеве состоится SHE Congress от WoMo, где более 25 спикеров обменяются опытом преодоления вызовов войны и управления. Мероприятие объединит 200+ участниц для обсуждения женского лидерства в бизнесе, ИТ и культуре.
26 сентября в Киеве SHE Congress от WoMo объединит более 200 участниц и более 25 спикеров для обмена сценариями женской реализации. Лидеры бизнеса, ИТ, культуры и других направлений поделятся опытом преодоления вызовов войны, эффективной организации рабочих процессов и стратегиями управления.
Узнать больше: https://she.womo.ua/
Среди спикеров:
- Янина Ольховская, директор по вопросам коммуникаций, корпоративной социальной ответственности и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group,
- Людмила Семчук, генеральный директор телеканала СТБ,
- Мария Абдуллина, директор департамента финансового контроллинга Райффайзен Банка,
- Наталья Рудевич, главный советник директора по нефтегазовым сервисам UKRNAFTA,
- Мария Гаврилюк, CEO и соучредитель Gunia project,
- Елена Мошенец, народный депутат Украины,
- Марина Авдеева, соучредитель «Арсенал Страхование», основательница Easy Peasy Insurtech,
- Надежда Матвеева, ведущая телеканала СТБ,
- Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины,
- Лилия Дубас, директор по персоналу Тева в Украине,
- Наталка Денисенко, украинская актриса сериалов и кино,
- Оксана Заболотная, соосновательница социальной инициативы Women in Tech Ukraine.
Вы узнаете о:
- Построение карьеры в ИТ и запуск стартапов.
- Роль женщин в построении будущего Украины.
- Женское предпринимательство во время войны.
- Использование искусственного интеллекта и автоматизацию работы.
- Ментальное здоровье и сохранение продуктивности.
Конгресс состоится офлайн в Киеве. В целях безопасности место проведения сообщат участницам накануне мероприятия.
Купить билет: https://she.womo.ua/
Присоединяйтесь, чтобы раскрыть свой потенциал, укрепить сильные стороны и овладеть важными профессиональными навыками.
Генеральный партнер - UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Главные партнеры - UKRNAFTA, Брокард- Украина.
Генеральный информационный партнер - Starlight Media.