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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 10:10  •  5324 просмотра

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26 сентября в Киеве состоится SHE Congress от WoMo, где более 25 спикеров обменяются опытом преодоления вызовов войны и управления. Мероприятие объединит 200+ участниц для обсуждения женского лидерства в бизнесе, ИТ и культуре.

26 сентября в Киеве SHE Congress от WoMo объединит более 200 участниц и более 25 спикеров для обмена сценариями женской реализации. Лидеры бизнеса, ИТ, культуры и других направлений поделятся опытом преодоления вызовов войны, эффективной организации рабочих процессов и стратегиями управления.

Узнать больше: https://she.womo.ua/ 

Среди спикеров:

  • Янина Ольховская, директор по вопросам коммуникаций, корпоративной социальной ответственности и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group,
  • Людмила Семчук, генеральный директор телеканала СТБ,
  • Мария Абдуллина, директор департамента финансового контроллинга Райффайзен Банка, 
  • Наталья Рудевич, главный советник директора по нефтегазовым сервисам UKRNAFTA,
  • Мария Гаврилюк, CEO и соучредитель Gunia project,
  • Елена Мошенец, народный депутат Украины,
  • Марина Авдеева, соучредитель «Арсенал Страхование», основательница Easy Peasy Insurtech,
  • Надежда Матвеева, ведущая телеканала СТБ,
  • Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины,
  • Лилия Дубас, директор по персоналу Тева в Украине,
  • Наталка Денисенко, украинская актриса сериалов и кино,
  • Оксана Заболотная, соосновательница социальной инициативы Women in Tech Ukraine.

Вы узнаете о: 

  • Построение карьеры в ИТ и запуск стартапов. 
  • Роль женщин в построении будущего Украины.
  • Женское предпринимательство во время войны.
  • Использование искусственного интеллекта и автоматизацию работы.
  • Ментальное здоровье и сохранение продуктивности.

Конгресс состоится офлайн в Киеве. В целях безопасности место проведения сообщат участницам накануне мероприятия.

Купить билет: https://she.womo.ua/ 

Присоединяйтесь, чтобы раскрыть свой потенциал, укрепить сильные стороны и овладеть важными профессиональными навыками. 

Генеральный партнер - UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Главные партнеры - UKRNAFTA, Брокард- Украина.

Генеральный информационный партнер - Starlight Media.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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