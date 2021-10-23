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23 октября отмечают день работника рекламы

Киев • УНН

 • 33644 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня, 23 октября, в Украине отмечают дeнь работников рекламы, а верующие чтят память мучеников Евлампия и Евлампии, пишет УНН.

23 октября отмечают день работника рекламы

Дeнь работников рекламы

Ежегодно 23 октября в Украине отмечается Международный День работников рекламы. Праздник проводится, начиная с 1994 года. В этот день внимание общественности привлечено ко всем тем, кто имеет отношение к рекламе. Это — маркетологи и пиарщики.

“Реклама — двигатель прогресса” — знаменитая фраза во всем мире. Рекламу можно видеть повсюду. Бизнесмены размещают ее на телевизионных каналах, в газетах и ​​журналах, на плакатах и ​​растяжках, на транспортных средствах. Реклама бывает еще и голосовой. Качественная реклама — залог успеха. Слово “реклама” происходит от латинского “выкрикивать”. Если заглянуть в историю, можно убедиться, что первая реклама существовала еще в античный период. Торговцы на рынках выкрикивали реплики, которые привлекают покупателей к товару. У древних римлян даже существовали своеобразные процессии для завершения триумфальных мероприятий. Патриции произносили хвалебные речи, когда демонстрировали полученные в боях трофеи, выставленные на продажу. Основателем празднования Дня работников рекламы стал российский студент Алан Ардасенов. Он долгое время пытался найти себе дополнительный заработок. После тщетных действий Алан принял решение заняться рекламой и устроился на должность рекламного агента в газету “Деловой экспресс”. Постепенно у него начали появляться заказы. Через год Алан предложил организовать праздник работников рекламы. Идею подхватили республики бывшего СССР и страны Европы.

В Международный День рекламного работника проводятся концерты, конкурсы, семинары. Все желающие могут принять участие в интересных мероприятиях. Специалисты в сфере рекламного бизнеса делятся секретами успеха с новичками. Руководство компаний награждает сотрудников памятными подарками и денежными премиями.

Религиозные праздники

Сегодня православная церковь вспоминает брата и сестру, мучеников Евалампия и Евлампию. Обычно именно сегодня день значительно уменьшался.

В этот день расщепляли поленья на лучину. Молодежь прыгала через костер, потому что думали, что это поможет продлить молодость. Чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем, в очаге сжигали старую одежду.

В субботу, 23 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан, Феофил.

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