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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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23 жовтня відзначають день працівника реклами

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні, 23 жовтня, в Україні відзначають дeнь працівників реклами, а віряни вшановують пам’ять мучеників Євлампія і Євлампії, пише УНН.

23 жовтня відзначають день працівника реклами

Дeнь працівників реклами

Щорічно 23 жовтня в Україні відзначається Міжнародний День працівників реклами. Свято проводиться, починаючи з 1994 року. У цей день увагу громадськості залучено до всіх тих, хто має відношення до реклами. Це — маркетологи і піарники.

Реклама — двигун прогресу" — знаменита фраза в світі. Рекламу можна бачити всюди. Бізнесмени розміщують її на телевізійних каналах, в газетах і журналах, на плакатах і розтяжках, на транспортних засобах. Реклама буває ще й голосовий. Якісна реклама — запорука успіху. Слово “реклама” походить від латинського “викрикувати”. Якщо зазирнути в історію, можна переконатися, що перша реклама існувала ще в античний період. Торговці на ринках вигукували репліки, які залучають покупців до товару. У стародавніх римлян навіть існували своєрідні процесії для завершення тріумфальних заходів. Патриції вимовляли хвалебні промови, коли демонстрували здобуті в боях трофеї, виставлені на продаж. Засновником святкування Дня працівників реклами став російський студент Алан Ардасенов. Він довгий час намагався знайти собі додатковий заробіток. Після марних дій Алан прийняв рішення зайнятися рекламою і влаштувався на посаду рекламного агента в газету “Діловий експрес”. Поступово у нього почали з’являтися замовлення. Через рік Алан запропонував організувати свято працівників реклами. Ідею підхопили республіки колишнього СРСР і країни Європи.

У Міжнародний День рекламного працівника проводяться концерти, конкурси, семінари. Всі бажаючі можуть взяти участь у цікавих заходах. Фахівці в сфері рекламного бізнесу діляться секретами успіху з новачками. Керівництво компаній нагороджує співробітників пам’ятними подарунками та грошовими преміями.

Релігійні свята

Сьогодні православна церква згадує брата і сестру, мучеників Євалампія і Євлампію. Зазвичай саме сьогодні день значно зменшувався.

В цей день розщеплювали поліна на лучину. Молодь стрибала через багаття, бо думали, що це допоможе подовжити молодість. Щоб позбутися від неприємностей та проблем зі здоров’ям, у вогнищі спалювали старий одяг.

У суботу, 23 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, Вассіан, Феофіл. ​

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