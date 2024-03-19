22 населенных пункта на Сумщине полностью эвакуированы

Решение об эвакуации населения из 115 населенных пунктов приняли в 2023 году, сейчас 22 из них полностью эвакуировали, сообщил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Председатель Сумской ОГА, говорит, что решение об эвакуации 5-километровой зоны было принято еще в 2023 году, а это 115 населенных пунктов.

Сейчас 22 населенных пункта население полностью оставило и передало под управление ВСУ. В первую очередь мы обеспечили эвакуацию, около 820 детей - сказал Артюх.

Он сообщил, что общины такие как: Большая Писаревка, Юнаковская община и другие районы, особенно Шосткинский район, страдают от военных действий. В целях безопасности общин, было принято решение об их эвакуации.

Артюх добавил, что угроза существует практически по всей длине границы, поэтому нужно, чтобы эвакуация населения прошла не только из 5-километровой зоны, но и дальше.

Напомним,

Из наиболее опасных населенных пунктов Сумской области необходимо эвакуировать от 3 до 10 человек, еще 300 человек остаются в менее опасных районах, но также нуждаются в эвакуации.