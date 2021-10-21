21 октября: церковь чтит память святого Трифона и Пелагеи

Всемирный день йододефицита

Всемирный день профилактики йододефицитных заболеваний.

Йод - это микроэлемент, необходимый организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

Йод необходим человеку в течение всей жизни. Недостаток йода в организме приводит к задержке роста у детей, нарушение интеллектуальной активности, развития и обмена веществ.

Hелигиозные праздники

В церкви 21 октября почитается память святого Трифона и Пелагеи.

Трифон жил в XVI веке на территории одного из сел Архангельской губернии. С детства он испытывал потребность служить Богу как инока, и еще больше укрепился в своих намерениях после того, как услышал в храме слова о том, что монахи становятся Божьими избранниками. Трифон решает стать монахом и тайно покидает отчий дом, направившись в Пермскую губернию. Там он поселился на территории монастыря и принял постриг. Трифон течение своей жизни настолько усердно молился и работал, совершенно не жалел себя, а потому, однажды даже очень сильно заболел.

Также 21 октября уважают Святую Пелагею, которая ранее вела распутный образ жизни, будучи танцовщицей и блудницей. Но однажды в Антиохию съехались священники со всей Сирии, и один из епископов искренне молился за Пелагею, что поразило ее настолько, что она решила принять христианство и впоследствии даже стала монахиней, поселившись в мужском монастыре. О том, что среди них находится женщина, монахи не знали до самой смерти Пелагею.

В четверг, 21 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Пелагея, Таисия, Мария, Трифон, Надежда, Урсула, Павел, Хиллари, Татьяна, Николай, Дмитрий и Петр.