21 жовтня: церква вшановує пам’ять святого Трифона і Пелагеї

Всесвітній день йододефіциту

Всесвітній день профілактики йододефіцитних захворювань.

Йод – це мікроелемент, потрібний організму для створення гормонів щитоподібної залози, яка регулює наш метаболізм.

Йод необхідний людині протягом усього життя. Нестача йоду в організмі призводить до затримки росту у дітей, порушення інтелектуальної активності, розвитку та обміну речовин.

Релігійні свята

У церкві 21 жовтня вшановується пам’ять святого Трифона і Пелагеї.

Трифон жив у XVI столітті на території одного із сіл Архангельської губернії. З дитинства він відчував потребу служити Богу як інока, і ще більше зміцнився в своїх намірах після того, як почув у храмі слова про те, що ченці стають Божими обранцями. Трифон вирішує стати ченцем і таємно покидає рідну домівку, попрямувавши в Пермську губернію. Там він оселився на території монастиря і прийняв постриг. Трифон протягом свого життя настільки щиро молився і працював, що абсолютно не жалів себе, а тому, одного разу навіть дуже сильно захворів.

Також 21 жовтня шанують Святу Пелагію, яка раніше вела розпусний спосіб життя, будучи танцівницею і блудницею. Але одного разу в Антіохію з’їхалися священики з усієї Сирії, і один з єпископів щиро молився за Пелагію, що вразило її настільки, що вона вирішила прийняти християнство і згодом навіть стала черницею, оселившись в чоловічому монастирі. Про те, що серед них знаходиться жінка, ченці не знали до самої смерті Пелагію.

У четвер, 21 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Пелагея, Таїсія, Марія, Трифон, Надія, Урсула, Павло, Гіларій, Тетяна, Микола, Дмитро і Петро.