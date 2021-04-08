На Буковину вернулась зима - зафиксировали 20 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Село Верхний Яловец, что в Черновицкой области, засыпало снегом. Также там зафиксировали температуру воздуха в 20 градусов мороза. Об этом в Facebook сообщил председатель Селятинской общины Валерий Полянчук, передает УНН.
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"Пора уже весенняя, а хозяйничает полным ходом зима. 08.04.2021. Село Верхний Яловец, расположенный под горой Яровица, что на Буковине", - говорится в сообщении.
Детали
В этом году на территории общины зафиксировали самую низкую температуру в области - более -25 градусов.
По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия на Закарпатской области - обильный снегопад, местами мокрый снег, метели и налипание мокрого снега - сохранится в течение ближайших дней.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.