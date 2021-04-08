На Буковину повернулась зима - зафіксували 20 градусів морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Село Верхній Яловець, що у Чернівецькій області, засипало снігом. Також там зафіксували температуру повітря у 20 градусів морозу. Про це у Facebook повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук, передає УНН.
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"Пора уже весняна, а ґаздує повним ходом зима. 08.04.2021. Село Верхній Яловець, розташоване під горою Яровиця, що на Буковині", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Цьогоріч на території громади зафіксували найнижчу температуру в області — більш ніж -25 градусів.
За прогнозами синоптиків, складні погодні умови на Закарпатській області - рясний снігопад, місцями мокрий сніг, хуртовини та налипання мокрого снігу - утримається протягом найближчих днів.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.