На Буковину повернулась зима - зафіксували 20 градусів морозу

Цитата

"Пора уже весняна, а ґаздує повним ходом зима. 08.04.2021. Село Верхній Яловець, розташоване під горою Яровиця, що на Буковині", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Цьогоріч на території громади зафіксували найнижчу температуру в області — більш ніж -25 градусів.

За прогнозами синоптиків, складні погодні умови на Закарпатській області - рясний снігопад, місцями мокрий сніг, хуртовини та налипання мокрого снігу - утримається протягом найближчих днів.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.