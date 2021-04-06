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Рясні снігопади і хуртовини: дороги Закарпаття вкрило снігом

Київ • УНН

 • 16176 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Закарпаття, як і Львівська область, сьогодні зіткнулося з інтенсивним снігопадом, через що навіть обмежували рух на одній з автодоріг. Негода в області утримається на кілька днів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Служби автодоріг в області.

Цитата:

"На дорогах області працює спецтехніка – обробляємо дорожнє покриття та прибираємо сніг. На Н-13 Львів – Самбір – Ужгород працює три одиниці техніки, на Ужоцькому перевалі найвищий сніговий покрив. Всі роботи у рамках поточного середнього ремонту призупинили. На М-06 Київ – Чоп працює чотири одиниці КДМ", - повідомили дорожники.

Деталі

За прогнозами синоптиків, складні погодні умови на Закарпатській області - рясний снігопад, місцями мокрий сніг, хуртовини та налипання мокрого снігу - утримається протягом найближчих днів.

Сьогодні ж, як вказано, найбільше снігу насипало на Ужоцькому перевалі. При цьому, у районі 11 години, через несприятливі погодні умови – інтенсивний снігопад – був навіть недовго закритий рух для вагового транспорту по трасі М-06 Київ – Чоп від Абранського перевалу до кордону зі Львівською областю.

Доповнення

6 квітня у Львові та Львівській області випав сніг. Через погіршення погодних умов на трасі “Київ – Чоп” зібралася черга з фур.

Українські Національні Новини

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