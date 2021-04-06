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Львівщину засипало снігом, на міжнародній трасі зібралася черга з фур

Львівщину засипало снігом, на міжнародній трасі зібралася черга з фур

Київ • УНН

 • 23659 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Львові та Львівській області випав квітневий сніг. Через погіршення погодних умов на трасі “Київ – Чоп” зібралася черга з фур. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича у Facebook та поширене у YouTube відео.

Цитата:

“06.04.2021 о 10:20 перед (гірськолижним комплексом - ред.) “Плай”, траса Київ — Чоп, дорога не засніжена, відповідно фур зібралось досить багато. Будьте обережні. На 10:50 06.04.2021 рух відновлено — техніка почистила дорогу і підсипали перевал. На 11:00 — рух знову ускладнений на перевалі", - повідомив Зінкевич.

Деталі

Засніжило і у Львові. У мережі діляться фото і відео квітневого снігу.

Про погіршення погодних умов на Львівщині повідомили і в місцевому управлінні ДСНС. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території області, 6 квітня вночі місцями пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Вранці та вдень по півдню території значний мокрий сніг та сніг. 6-8 квітня на дорогах ожеледиця.

Доповнення

В Україні оголосили штормове попередження про сильний вітер у вівторок, 6 квітня. Також у Карпатах через снігопади - підвищена небезпека сходження лавин.

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