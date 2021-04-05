Українців попередили про сильний вітер, у Карпатах - снігопади

Деталі

За даними ДСНС, 6 квітня вночі у західних, вдень у центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Водночас 6 квітня, у зв'язку зi снігопадами, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей - значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Доповнення

Під час сильного вітру фахівці радять:



усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;



якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;



у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;



уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.



При небезпеці сходження лавин у горах фахівці радять утриматись від походів на високогір'я.

Додамо, синоптики прогнозують 6 квітня мокрий сніг.