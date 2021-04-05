Українців попередили про сильний вітер, у Карпатах - снігопади
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження про сильний вітер у вівторок, 6 квітня. Також у Карпатах через снігопади - підвищена небезпека сходження лавин. Про це УНН повідомили в пресслужбі ДСНС.
Деталі
За даними ДСНС, 6 квітня вночі у західних, вдень у центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Водночас 6 квітня, у зв'язку зi снігопадами, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей - значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Доповнення
Під час сильного вітру фахівці радять:
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- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
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- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
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- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
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- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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При небезпеці сходження лавин у горах фахівці радять утриматись від походів на високогір'я.
Додамо, синоптики прогнозують 6 квітня мокрий сніг.