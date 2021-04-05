Украинцев предупредили о сильном ветре, в Карпатах - снегопады
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение о сильном ветре во вторник, 6 апреля. Также в Карпатах из-за снегопадов - повышенная опасность схода лавин. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, 6 апреля ночью в западных, днем в центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В то же время 6 апреля, в связи со снегопадами, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей - значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Дополнение
Во время сильного ветра специалисты советуют:
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- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
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- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
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- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
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- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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При опасности схода лавин в горах специалисты советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Добавим, синоптики прогнозируют 6 апреля мокрый снег.