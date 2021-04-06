Львовскую область засыпало снегом, на международной трассе собралась очередь из фур
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области выпал апрельский снег. Из-за ухудшения погодных условий на трассе "Киев - Чоп" собралась очередь из фур. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича в Facebook и распространенное в YouTube видео.
Цитата:
"06.04.2021 в 10:20 перед (горнолыжным комплексом - ред.) "Плай", трасса Киев - Чоп, дорога не заснеженная, соответственно фур собралось достаточно много. Будьте осторожны. На 10:50 06.04.2021 движение восстановлено - техника почистила дорогу и подсыпали перевал. На 11:00 - движение снова затруднено на перевале", - сообщил Зинкевич.
Детали
Заснежило и во Львове. В сети делятся фото и видео апрельского снега.
Об ухудшении погодных условий во Львовской области сообщили и в местном управлении ГСЧС. По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины на территории области, 6 апреля ночью местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Утром и днем по югу территории значительный мокрый снег и снег. 6-8 апреля на дорогах гололедица.
Дополнение
В Украине объявили штормовое предупреждение о сильном ветре во вторник, 6 апреля. Также в Карпатах из-за снегопадов - повышенная опасность схода лавин.