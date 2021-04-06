Обильные снегопады и метели: дороги Закарпатья покрыло снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Закарпатье, как и Львовская область, сегодня столкнулось с интенсивным снегопадом, из-за чего даже ограничивали движение на одной из автодорог. Непогода в области удержится несколько дней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Службы автодорог в области.
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"На дорогах области работает спецтехника - обрабатываем дорожное покрытие и убираем снег. На Н-13 Львов - Самбор - Ужгород работает три единицы техники, на Ужоцком перевале самый высокий снежный покров. Все работы в рамках текущего среднего ремонта приостановили. На М-06 Киев - Чоп работает четыре единицы КДМ", - сообщили дорожники.
Детали
По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия на Закарпатской области - обильный снегопад, местами мокрый снег, метели и налипание мокрого снега - сохранится в течение ближайших дней.
Сегодня же, как указано, больше всего снега насыпало на Ужоцком перевале. При этом в районе 11:00, из-за неблагоприятных погодных условий - интенсивный снегопад - было даже ненадолго закрыто движение для весового транспорта по трассе М-06 Киев - Чоп от Абранского перевала до границы со Львовской областью.
Дополнение
6 апреля во Львове и Львовской области выпал снег. Из-за ухудшения погодных условий на трассе "Киев - Чоп" собралась очередь из фур.