18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

Сегодня, 18 июля, все желающие могут присоединиться к событию, которое посвящено одному из самых любимых развлечений подростков первой половины 90-х - Дню рождения Тетриса, пишет УНН.

Тетрис - это головоломка, построенная на основе тетрамино: геометрических фигур, которые состоят из четырех квадратов.

Именно 18 июля 1985 года была представлена электронная версия этой компьютерной игры, которая увидела свет в июне 1984 года.

Существует более ста версий Тетриса. Согласно некоторым исследованиям, увлечение Тетрисом эффективно в борьбе с наркозависимостью и перееданием.

С 2009 года по инициативе ООН отмечается Международный День Нельсона Манделы известного политика, общественного деятеля и борца с апартеидом, который родился 18 июля 1918 года в семье члена королевского совета народности тембу.

При рождении Манделе дали имя Ролихлахла. А уже в школе учителя-миссионеры начали звать его Нельсоном, в честь выдающегося английского адмирала Горацио Нельсона.

В 1944 году Мандела стал членом Африканского национального конгресса, и одним из соучредителей Молодежной лиги АНК.

За участие в акциях протеста против политики апартеида, которая тогда проводилась в ЮАР в 1963 году Манделу арестовали и приговорили к пожизненному заключению.

В начале 80-х годов началась мощная кампания «Свободу Нельсону Манделе». 11 февраля тогдашний президент ЮАР Фредерик де Клерк приказал освободить Нельсона Манделу.

В 1993 году Мандела получил Нобелевскую премию мира, а 10 мая 1994 года принял присягу как первый чернокожий президент Южно-Африканской Республики.

После того как Мандела в 1999 году покинул пост президента, он занимался активной общественной деятельностью.

Умер 5 декабря 2013 году на 96-м году жизни.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Якинта и Эмилияна.

Якинт служил при дворе императора Траяна, и тайно исповедовал христианство. За отказ принести жертву языческим богам Якинта бросили в тюрьму и заморили голодом до смерти.

Эмилиан жил во времена императора Юлиана Отступника, был проповедником и богословом. Когда император усилил гонения на христиан. Эмилияна схватили, долго пытали, а затем казнили.

Именины 18 июля празднуют Яков, Емельян, Иван.